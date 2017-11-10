Число жертв при обрушении дома в Ижевске выросло до семи
Под завалами дома в Ижевске спасатели нашли тело женщины, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Ее возраст пока установить не удалось.
Количество жертв достигло семи человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве в отношении сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, Александра Копытова. По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. Копытова задержали.
Напомним, что обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября в 16:40 (15:40 мск). Установлено, что причиной этого стал взрыв бытового газа. Следов взрывчатых веществ обнаружено не было. 11-12 ноября объявлены в республике днями траура.