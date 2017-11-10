Число жертв при обрушении дома в Ижевске выросло до семи

Под завалами дома в Ижевске спасатели нашли тело женщины, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Ее возраст пока установить не удалось.

Количество жертв достигло семи человек.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве в отношении сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, Александра Копытова. По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. Копытова задержали.

Напомним, что обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября в 16:40 (15:40 мск). Установлено, что причиной этого стал взрыв бытового газа. Следов взрывчатых веществ обнаружено не было. 11-12 ноября объявлены в республике днями траура.