Власти Испании рассказали о вмешательстве российских хакеров в каталонский кризис

На заседании Совета Евросоюза по иностранным делам в понедельник рассмотрят вопрос вмешательства российских и венесуэльских хакеров в каталонский кризис, передает El Pais.

Глава Минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль отметила, многие сообщения, которые были замечены через социальные сети, поступали с территории России. При этом она подчеркнула, что Испания не обвиняет российские власти во вмешательстве и пытается разобраться в ситуации.

«Хакеры из России и Венесуэлы публикуют поддельные или искаженные новости, связанные с Каталонией и Испанией», — пишет издание.

В конце сентября El Pais рассказала о вмешательстве России в политический процесс накануне референдума о независимости Каталонии. По информации издания, Россия использовала такую же тактику, что и на президентских выборах в США, на голосовании по Brexit и на выборах во Франции.

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали за независимость региона. Позднее Конституционный суд Испании признал незаконной декларацию о независимости, которую 27 октября принял парламент Каталонии.