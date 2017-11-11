CIT: боевики подорвали российскую колонну рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии

Террористическая организация «Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) сообщила о подрыве колонны российского военного конвоя рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии, передает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team.

По информации CIT, у населенного пункта Бустан-эль-Баша смертник направил в колонну российских военных «заполненный взрывчаткой автомобиль». В подтверждение своих заявлений террористы опубликовали несколько фотографий. На одной из них виден грузовик, похожий на российский военный КамАЗ, который якобы едет по главной дороге в районе Бустан-эль-Баша. На другой — момент взрыва.

Al-Qaeda claims suicide bombing on Russian Army convoy near Khmeimim Air Base https://t.co/3bbdZimQwD — Al-Masdar News (@TheArabSource) November 10, 2017

При этом ливанское агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник сообщает о другой версии случившегося. Собеседник назвал фотографии сфабрикованными и вырванными из контекста. По данным AMN, взрыв произошел вечером 10 ноября, а его причиной стало то, что российский самолет незадолго до посадки на близлежащем аэродроме случайно сбросил запасной топливный бак. В результате никто не пострадал.

Официального комментария Минобороны России пока нет.

Накануне Минобороны сообщило, что сирийские войска при поддержке ВКС России взяли город Бу-Кемаль — последний оплот группировки «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России). По словам главы вдомства Сергея Шойгу, сейчас военные разминируют провинцию Дейр-эз-Зор.