Тиллерсон и Лавров встретились на полях саммита АТЭС

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон провели краткую встречу на полях саммита АТЭС, передает ТАСС.

Подробности встречи не раскрываются.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин кратко пообщались во второй день саммита, в субботу, по пути на церемонию фотографирования лидеров.

Накануне лидеры государств также встретились на церемонии фотографирования.

Напомним, помощник российского президента Юрий Ушаков объявил, что встреча Путина и Трампа пройдет 10 ноября на полях саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Однако Белый дом заявил, что официальной встречи не будет из-за нестыковки графиков президентов.

О встрече с Путиным ранее говорил сам Трамп. «Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным <…> это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», – говорил он.

Ранее главы России и США провели встречу в июле на саммите G20 в Германии. Это была первая встреча Путина и Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут.