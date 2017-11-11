Reuters узнало о заинтересованности Руперта Мердока в покупке CNN

Медиамагнат, основатель News Corp и 21st Century Fox Руперт Мердок дважды за последние полгода звонил исполнительному директору AT&T Рэндалу Стивенсону и обсуждал телеканал CNN, передает Reuters.

В частности, он предложил Стивенсону продать ему CNN. Директор AT&T дважды отвечал отказом.

Мердок обратился именно к главе AT&T, потому что компания собирается приобрести Time Warner, в которую входят CNN, HBO и Warner Bros. Договоренности по сделке были достигнуты еще в 2016 году. Однако источники Reuters и New York Times сообщали, что минюст США выдвинул условие одобрения сделки, потребовав продать либо DirectTV, либо вещательное подразделение Time Warner, что подразумевает продажу CNN.

Рэндал Стивенсон говорил тогда, что не хочет продавать CNN и готов отстаивать сделку в суде.

Летом из CNN ушли журналист Томас Фрэнк, редактор, ответственный за подразделения журналистских расследований, Эрик Лихтбау и глава CNN Money Лекс Харрис. Поводом для увольнения стал материал Томаса Фрэнка о связях экс-советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

В CNN тогда заявили, что при подготовке материала, журналисты не следовали «некоторым стандартным редакционным процедурам»: он был написан на основе слов всего лишь одного анонимного источника.

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