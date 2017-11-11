Военные опровергли нападение на российскую колонну в Сирии

Представитель российской авиабазы в Хмеймиме рассказал, что никаких нападений на российских военных в Латакии не было, передает Интерфакс.

«Никаких нападений на российских военнослужащих или транспортные автоколонны в провинции Латакия не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — рассказал собеседник агентства.

Ранее группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что у населенного пункта Бустан-эль-Баша смертник направил в колонну российских военных «заполненный взрывчаткой автомобиль». Атаку якобы организовала террористическая организация «Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).

Ливанское агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник рассказало о другой версии случившегося. Собеседник агентства подтвердил взрыв, однако его причиной назвал случайность. По его словам, российский самолет незадолго до посадки на близлежащем аэродроме случайно сбросил запасной топливный бак.