В Кремле назвали тему краткой беседы Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп и президент Владимир Путин выпустили совместное заявление, которое ранее согласовали во время короткой беседы на саммите АТЭС. Документ опубликован на сайте Кремля.

В заявлении лидеры государств подтвердили решимостт вести войну с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) вплоть до его окончательного поражения. Усилия двух стран позволили «увеличить потери ИГ на поле боя в последние месяцы».

«Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГ», — сказано в заявлении.

Президенты США и России согласились, что конфликт в Сирии между правительственными силами и оппозицией не имеет военного решения. Конфликт должен быть урегулирован в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН. Трамп и Путин подчеркнули, что Сирия должна сохранить свою независимость и не лишиться собственных территорий.

«Президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН», — сказано в заявлении.

В субботу утром сообщалось, что Путин и Трамп кратко пообщались во второй день саммита, в субботу, по пути на церемонию фотографирования лидеров. Также на полях саммита встретились главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.

Напомним, помощник российского президента Юрий Ушаков объявил, что встреча Путина и Трампа пройдет 10 ноября на полях саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Однако Белый дом заявил, что официальной встречи не будет из-за нестыковки графиков президентов.