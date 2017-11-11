Вице-мэр Омска пожаловалась на низкую зарплату чиновников

Вице-мэр Омска, глава городского департамента финансов Инна Парыгина заявила, что чиновники несут «колоссальную нагрузку и ответственность» на своей работе, а зарплата у них «маленькая», передает издание «СуперОмск».

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно – это, знаете, не каждый потянет», — сказала она.

Согласно официальной декларации, доходы Парыгиной в 2016 году составили 3,86 млн рублей (примерно соответствует ежемесячной зарплате в 321 тысячу рублей). Также Парыгина совместно с мужем владеет квартирой, домом и двумя земельными участками.

В мае издание Om1 привело статистические данные, согласно которым средняя зарплата в городе в апреле составила 29 тысяч 478 рублей.