Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств

Бизнесмена Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств, а также незаконном обороте оружия, сообщает Интерфакс.

Исмаилова объявили в международный розыск.

Адвокат бизнесмена Марина Русакова рассказала агентству, что 30 октябряБасманный суд Москвы заочно арестовал ее подзащитного. Это решение Русакова назвала незаконным, добавив, что обжалует его в Мосгорсуде.

Сам Исмаилов в разговоре с РБК назвал обвинения глупостями.

В сентябре у Тельмана Исмаилова по 12 адресам прошли обыски. Они связаны с убийством предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева, которое произошло весной 2016 года. Ранее стало известно, что Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования о деятельности преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств.

По словам арестованного члена группировки Гарри Белоцерковского, все преступления связаны с криминальной войной за торговые объекты в Северном административном округе Москве. Сам Белоцерковский заключил сделку со следствием.

В 2009 году Тельман Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов в связи с деятельностью своего главного актива — Черкизовского рынка. После того как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения, рынок был закрыт.