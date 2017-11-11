Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет

Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 лет, сообщает Минздрав со ссылкой на данные Росстата.

«Смертность населения снизилась на 2,8% и составила 12,6 случаев на 1 тысячу населения», — сказала глава ведомства Вероника Скворцова.

Отмечается, что за этот же период в прошлом году смертность составила 12,9 на 1 тысячу населения. Скворцова объяснила, что в 2017 году такие результаты достигнуты снижением смертности всех основных причин.

Так, смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 4,1%, ​новообразований — на 3%, болезней органов дыхания — на 10,7%, туберкулеза — на 16,9%, болезней органов пищеварения — на 5,1%, случайных отравлений алкоголем — 19,3%, а также в результате ДТП — на 7,7%.

Скворцова также отметила, что на протяжении 2017 года наблюдается «исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми».

В августе средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года. С 2000 года средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 7 лет. При этом страна входит в пятерку худших в мире для жителей, выходящих на пенсию.