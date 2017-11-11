Новая газета

Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет

Общество

Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 лет, сообщает Минздрав со ссылкой на данные Росстата.

«Смертность населения снизилась на 2,8% и составила 12,6 случаев на 1 тысячу населения», — сказала глава ведомства Вероника Скворцова.

Отмечается, что за этот же период в прошлом году смертность составила 12,9 на 1 тысячу населения. Скворцова объяснила, что в 2017 году такие результаты достигнуты снижением смертности всех основных причин.

Так, смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 4,1%, ​новообразований — на 3%, болезней органов дыхания — на 10,7%, туберкулеза — на 16,9%, болезней органов пищеварения — на 5,1%, случайных отравлений алкоголем — 19,3%, а также в результате ДТП — на 7,7%.

Скворцова также отметила, что на протяжении 2017 года наблюдается «исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми».

В августе средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года. С 2000 года средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 7 лет. При этом страна входит в пятерку худших в мире для жителей, выходящих на пенсию.

Теги:
пенсионеры, россия, жизнь, здравоохранение
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