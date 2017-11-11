Интерфакс узнал мотивы подозреваемого по делу о взрыве в доме в Ижевске

Подозреваемый по делу об обрушении дома в Ижевске Александр Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя, передает Интерфакс со ссылкой на источник.

Копытов рассказал следователям, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». «Подозреваемый считал, что услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали», — цитирует собесседника Интерфакс.

Накануне Александра Копытова задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. В ближайшее время Копытову назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября в 16:40 (15:40 мск). Установлено, что причиной этого стал взрыв бытового газа. В результате погибли семь человек.