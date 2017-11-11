Путин пообещал наказать виновных в срыве его встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин объяснил протокольными сложностями тот факт, что не удалось организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

«Во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа и с моим графиком. И с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну, будут наказаны за это», — сказал Путин.

При этом он отметил, что «ничего страшного не произошло», и во время сегодняшней короткой встречи они обсудили все, что хотели.

Ранее в субботу Дональд Трамп и Владимир Путин выпустили совместное заявление по Сирии, которое ранее согласовали во время короткой беседы на саммите АТЭС. В заявлении лидеры государств подтвердили решимость вести войну с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) вплоть до его окончательного поражения.

Также на полях саммита встретились главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.