«Амурская служба новостей» сообщила о гибели россиянина в Сирии

В Сирии погиб уроженец Уссурийска Алексей Ч., он проходил там военную службу, передает «Амурская служба новостей» со ссылкой на жителей Благовещенска и источник из близкого окружения военнослужащего.

По данным издания, о гибели молодого человека стало известно 7 ноября. На страницах в социальных сетях Алексея его друзья выражают соболезнования.

«О гибели Алексея стало известного его одногруппнику, который общался с ним на прошлой неделе и внезапно потерял с ним связь. Молодой человек родом из Уссурийска. Ему около тридцати лет, парень учился в Амурском государственном университете на экономическом факультете. В Приморском крае был давно, год не появлялся», — цитирует собеседника издание.

Минобороны официально не подтвердило эту информацию. Связаться с родственниками военнослужащего изданию не удалось.

В конце октября Reuters сообщило, что с начала года в Сирии погиб как минимум 131 россиянин. Отмечалось, что среди погибших могут быть как россйские контрактники, так и бойцы частных военных компаний. По официальным данным, число погибших в Сирии россиян не превышает 50 человек.