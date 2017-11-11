Путин о выдвижении в президенты: поговорим, когда время придет

Во время пресс-конференции по итогам саммита АТЭС во Вьетнаме журналист спросил президента России Владимира Путина о том, когда он собирается объявить об участии в президентской гонке.

«Часть вашего вопроса я оставлю без ответа пока. Время придет, и мы поговорим на эту тему», — передает Интерфакс слова президента.

Путина не раз спрашивали о том, намерен ли он выставлять свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году, однако президент так и не дал ответа. Тем временем, о своих намерениях поучаствовать в президентской гонке объявили уже несколько человек.

Среди них председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, певица и правозащитница Екатерина Гордон.

Оппозиционный политик Алексей Навальный также намерен принимать участие в президентской гонке. Кроме того, региональные организации партии КПРФ выдвинули кандидатуру Геннадия Зюганова.

Более того, бизнесмен Сергей Полонский нашел главу своего предвыборного штаба — бывшего депутат Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина.

Всего на данный момент известно о 16 людях, которые заявили о намерении побороться за кресло президента.

Максим Прошкин