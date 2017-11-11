В день 99-летия окончания Первой мировой войны европейские интеллектуалы выпустили манифест с призывом к миру

«Эта война должна была положить конец всем войнам». Первая мировая война закончилась 99 лет назад, 11 ноября 1918 года. К этому дню европейские историки и интеллектуалы опубликовали манифест, призывающий оценить значение мира для Европы и вспомнить о необходимости «дальнейшего укрепления прав человека и свободы мнений, правового государства и верховенства международного права».

Под манифестом подписались немецкий теолог и бывший министр иностранных дел ГДР Маркус Меккель, польский диссидент и главный редактор Gazeta Wyborcza Адам Михник, бывший председатель Бундестага Норберт Ламмерт, бывший президент Польши Александр Квасьневский, историки Генрих Август Винклер, Этьен Франкуа, Тимоти Гартон-Эш и многие другие.

Сегодня этот манифест публикуют крупнейшие европейские издания: Die Welt (Германия), El País (Испания), La Repubblica (Италия), Le Figaro (Франция), Le Soir (Бельгия), Magyar Nemzet (Венгрия), Gazeta Wyborcza (Польша) и другие. В России авторы манифеста предложили опубликовать его «Новой газете».

Все подписи под манифестом и его текст на разных языках Европы можно найти на сайте www.1918-2018.org

1918–2018 гг. Манифест

Эта война должна была положить конец всем войнам. Когда почти сто лет назад, 11 ноября 1918 года, на западном фронте завершилась Первая мировая война, казалось, наступает новая историческая эпоха – эпоха мира, демократии и прав человека, самоопределения наций и взаимопонимания между народами. Начинало свой победный марш женское избирательное право. Была создана Лига Наций, чтобы установить главенство международного права. А обещание народам самоопределения разбудило во многих людях за пределами Европы надежду на скорый конец колониализма. Но все стороны, и победители, и побежденные, новые и старые национальные государства, упустили этот шанс долгосрочного мирного обустройства Европы и всего мира. Два десятилетия спустя, с нападением Германии на Польшу, начался следующий крупный конфликт, повлекший за собой еще более страшные опустошения, еще более многочисленные жертвы и непредставимые доселе преступления.

После Второй мировой войны Западная Европа в рамках трансатлантического союза выиграла для себя время для стабильного и мирного развития и создала в виде Европейской интеграции проект мира и благополучия, извлекши уроки из ужасов недавнего прошлого. Однако сегодня, через без малого 30 лет после краха коммунистических диктатур и воссоединения континента, демократия, европейская интеграция и мир снова оказались в опасности. Сразу несколько очагов напряженности и кризисов в современном мире напоминают о тех сложностях, которые должны были быть разрешены посредством заключенных после 1918 года мирных договоров. То, что тогда осталось неразрешенным, сегодня обретает зловещую актуальность. Неужели прав швейцарский историк и дипломат Пауль Видмер, сформулировавший в 1993 году тезис о том, что Европа хоть понемногу и преодолела последствия Второй мировой войны, но все еще трудится над преодолением последствий Первой?

Путинская Россия с трудом принимает независимость Украины, впервые провозглашенную в 1917 году, и еще труднее – ее дрейф в сторону Запада. То же касается и Грузии, и прибалтийских государств, которые также впервые обрели независимость после Первой мировой войны. Государственное устройство, утвердившееся после 1918 на Ближнем и Среднем Востоке, показало себя нежизнеспособным. Турция сегодня более чем когда-либо страдает от фантомных болей, потеряв статус Османской империи. Сегодня человечество опять живет в многополярном, нестабильном и раздираемом кризисами мире – так же, как и после 1918 года.

В ближайшем году актуальность всех этих вопросов еще более возрастет. Многие страны Европы будут отмечать столетие своей государственной независимости или своей победы. Другие будут скорее вспоминать свои поражения и их последствия. И на Западе, и на Востоке популистские движения, со скепсисом противостоящие парламентской демократии и европейской интеграции, получают все большую поддержку. Над миром нависла новая волна национализма. Удастся ли тем не менее придать памяти об окончании Первой мировой войны новую европейскую перспективу?

Необходимо больше, чем просто помнить о жертвах ужасной войны и ее последствиях. Необходимо оценить значение мира для Европы и всего мира, идеи универсального международного права, правового государства и демократии. Первая попытка воплотить эти ценности после 1918 года в мировой порядок потерпела фиаско. С созданием в 1945 году Организации Объединенных Наций и принятием Всеобщей декларации прав человек была предпринята вторая попытка. Но в Европе это пошло на пользу сначала лишь только ее западной половине. После окончания холодной войны казалось, что эти фундаментальные ценности окончательно восторжествовали. Однако сегодня нельзя не заметить, что почти повсеместно на них снова оказывается давление. Столетняя годовщина завершения войны и предпринятых с 1918 года попыток всеобъемлющего мирного обустройства – оптимальный момент для того, чтобы, невзирая на национальные границы, дать настоящий толчок дальнейшему укреплению прав человека и свободы мнений, правового государства и верховенства международного права.

К этому мы вас призываем!