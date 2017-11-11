Трамп рассказал о реакции Путина на обвинения во вмешательстве в выборы США

Президент России Владимир Путин чувствует себя оскорбленным из-за обвинений во вмешательстве в американские выборы. Такое мнение президента США Дональда Трампа передает BВС.

«Каждый раз, когда он (Владимир Путин — прим.ред.) видел меня, он говорил: „Я этого не делал“», — рассказал Трамп.

Глава США подчеркнул, что поверил словам российского президента. Трамп также заявил, что во время саммита АТЭС во Вьетнаме у него было две или три «короткие беседы» с Путиным.

«Кажется, у нас друг к другу хорошее отношение, несмотря на что мы не знаем друг друга в достаточной мере», — отметил Трамп.

Однако полноценной встречи политикам провести не удалось. Как пояснил сам Путин организовать встречу не удалось «из-за протокольных сложностей».

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Ранее в субботу Дональд Трамп и Владимир Путин выпустили совместное заявление по Сирии, которое ранее согласовали во время короткой беседы на саммите АТЭС.

В заявлении лидеры государств подтвердили решимость вести войну с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) вплоть до его окончательного поражения. Также на полях саммита встретились главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.

Максим Прошкин