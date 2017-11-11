Сбербанк оказался причиной дефицита видеокарт в России

Причиной дефицита видеокарт на российском рынке стало то, что Сбербанк скупил большую часть для своей лаборатории искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Сбербанка Александра Ведяхина.

«Но скоро все появится, потому что мы свою потребность удовлетворили», — успокоил Ведяхин. Он также отметил, что банк «очень сильно инвестирует в технологии».

Глава Сбербанка Герман Греф не раз заявлял о намерении разработки новой стратегии развития банка, для чего нужно будет автоматизировать многие процессы. План развития топ-менеджер намерен представить в начале 2018 года.

Напомним, в июне в СМИ сообщалось, что на российском рынке возник недостаток видеокарт. Тогда это связывали с ростом интереса к майнингу криптовалют.

Представители торговой площадки AliExpress также рассказывали о всплеске интереса россиян к видеокартам. «Средний прирост каждого из запросов, который связан с видеокартами или криптовалютами, вырос на 200%», — говорилось в пресс-релизе.

В торговой площадке также отмечали, что спросом пользовались видеокарты, пригодные для майнинга криптовалют.

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Максим Прошкин