На Украине предложили прервать транспортное сообщение с Россией

Киев должен держать курс на прекращение организованного транспортного сообщения с Россией. Об этом заявил постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин в интервью изданию ZN.ua.

«Сегодня единственным фактором, который удерживает власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага, является именно ожидаемое широкое общественное негодование от такого запрета», — предположил Бабин.

Свои рассуждения Бабин высказал в рамках поиска политической стратегии Киева по решению вопросов, связанных с полуостровом Крым.

На слова украинского политика отреагировали в Москве. По словам депутата «Единой России» Руслана Бальбека от Республики Крым, идея украинского постпреда — «фантастическая».

Напомним, за последние шесть месяцев Госпогранслужба Украины зафиксировала более 2,6 млн украинцев, которые выехали в Россию. Это больше на 56%, чем за аналогичной период в прошлом году.

Максим Прошкин