СК предъявил обвинения жителю Ижевска после обрушения части девятиэтажного дома

Следственный комитет России предъявил обвинения задержанному ранее Александру Копытову в убийстве двух и более человек (статья 105 УК РФ). Об этом сообщает Интерфакс.

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее источник агентства утверждал, что Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя, так как «слышал голоса соседей, которые позорили его».

По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. В ближайшее время Копытову назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября в 16:40 (15:40 мск). Установлено, что причиной этого стал взрыв бытового газа. В результате погибли семь человек.

Максим Прошкин