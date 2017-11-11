Новая газета

Россия проиграла товарищеский матч сборной Аргентины по футболу

Спорт

Аргентина победила в товарищеском матче со сборной России со счетом 1:0, которая прошла на главном стадионе Чемпионата мира по футболу 2018 года в Лужниках.

Южноамериканская сборная владела преимуществом на протяжении всей игры. Единственный гол сборная России получила на 86-й минуте.

Свои следующие товарищеские матчи обе команды проведут 14 ноября. Россияне в Санкт-Петербурге сыграют со сборной Испании, аргентинцы в Краснодаре встретятся с Нигерией.

Напомним, арена в Лужниках была открыта после четырех лет реконструкции.

Теги:
аргентина, россия, футбол
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