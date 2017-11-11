Собчак анонсировала открытие предвыборного штаба в Санкт-Петербурге

Телеведущая Ксения Собчак, которое собирается принять участие в президентской гонке, рассказала о планах открыть предвыборный штаб В Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По словам Собчак, она посетит город, чтобы рассказать о проблемах, которое ей кажутся важными.

«Многие из них я уже обсуждала в рамках своей журналисткой деятельности, говорила, что я думаю о статусе Исаакия, моста, названного в честь Ахмата Кадырова, о проблемах, связанных с городом, дорогами, благоустройством», — пояснила телеведущая.

Собчак также приняли участие в митинге «Петербург за образование и науку!», где во время ее выступления некоторые участники начали свистеть и кричать «Позор». Сторонники телеведущей назвали этих людей «провокаторами».

Ранее председатель ПАРНАС Михаил Касьянов обратился к членам федерального политсовета партии с предложением выдвинуть кандидатуру Собчак на президентских выборах.

Выдвижение от непарламентской партии даст Собчак возможность собирать не 300 тысяч, а 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом на выборах.

Напомним, в середине октября Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».

Максим Прошкин