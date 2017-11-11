СМИ сообщили о смерти журналиста «ТВ Центра» Бориса Ноткина
Журналист телеканала «ТВ Центр» Борис Ноткин найден мертвым в своем доме в Одинцовском районе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
По информации агентства, мужчина совершил самоубийство. Ранее у журналиста диагностировали рак 4-ой стадии.
О смерти Ноткина и неизлечимой болезни также сообщил ТАСС. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству подтвердили только то, что обнаружили тело мужчины 1942 года рождения.
Собеседник ТАСС также рассказал, что рядом с телом была найдена предсмертная записка.
Напомним, Борис Ноткин ввел передачу «Приглашает Борис Ноткин», которая выходила до марта 2015 года. В 2007 году она вошла в пятёрку самых популярных передач на «ТВ Центре»
Максим Прошкин