Россия направила Болгарии ноту после осквернения памятника «Алеша»

Посольство России в Болгарии направило ноту Софии после осквернения памятника советскому солдату-освободителю в городе Пловдив, монумент известен в России под названием «Алеша». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Никакие оскорбления не смогут повлиять на нашу бескомпромиссную позицию в отношении недопустимости переписывания итогов Второй мировой войны и оправдания неонацистских проявлений», — сказала Захарова.

О том, что памятник подвергся акту вандализма, сообщалось на странице областного совета Болгарской социалистической партии (БСП) в фейсбуке.

На фотографиях видно, что неизвестные разрисовали монумент свастиками, антисемитскими лозунгами и оскорбительными посланиями в адрес человека по фамилии Захарова.

Фото: Областен съвет на БСП Пловдив / facebook

«Такие проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной толерантности и терпимости болгарского общества», — отреагировали на случившиеся в болгарском МИД.

В свою очередь, представители БСП заявили, что устроят ночные дежурства возле памятника, чтобы предотвратить повторное осквернение.

Напомним, советский памятник был установлен в 1954 году, торжественная церемония открытия прошла в 5 ноября 1957 году. Прообразом мужчины послужил рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Скурлатов. В 1944 году он восстанавливал телефонную линию Пловдив — София.

Максим Прошкин