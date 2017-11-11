РИА Новости: КНДР передала Путину послание о готовности нанести удар по США

Делегация КНДР передала президенту России письмо, в котором шла речь о готовности страны нанести ядерной удар по США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, письмо передали через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая встречалась с делегацией Пхеньяна в октябре на заседании Межпарламентского союза.

«Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — сказал источник.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о передаче письма. Матвиенко уверяла, что в переданном ей обращении говорится о реакции лидера КНДР на выступление президента США Дональда Трампа в ООН.

Напомним в своем выступлении в ООН Трамп утверждал, что США в случае угрозы от Северной Кореи уничтожат КНДР. При этом на саммите АТЭС во Вьетнаме Трамп заявлял, что если бы Россия помогла бы США в решение вопроса на Корейском полуострове, проблема бы решилась «гораздо быстрее».

С такой позицией Трамп выступал и в парламенте Южной Кореи. Там Американский лидер призвал Россию и Китай снизить уровень дипломатических отношений с Северной Кореей.

Президент США неоднократно называл Северную Корею «угрозой» для США. В сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии. Кроме этого, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.

Максим Прошкин