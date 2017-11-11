На «Водоканале» в Улан-Удэ прошли обыски после аварии, от которой пострадали около 100 тысяч человек

Следственный комитет провел обыски в МУП «Водоканал» в Улан-Удэ, где накануне в результате аварии без воды остались около 100 тысяч человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Причиной произошедшей аварии явилась ветхость разрушенного участка канализационного коллектора и, как следствие, непринятие мер по его своевременному ремонту», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что 9 ноября произошло разрушение участка сетей водоотведения, которое произошло из-за «недобросовестного отношения к службе» некоторых должностных лиц.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошен ряд лиц, в том числе сотрудники МУП «Водоканал» и администрации города Улан-Удэ», — добавили в СК.

Напомним, 10 ноября без воды остались 475 многоквартирных домах, 810 неблагоустроенных и 45 объектах социальной сферы, в том числе в 14 детских сада.

По словам зампреда правительства Бурятии по безопасности Петра Мордовского, авария «такого масштаба» произошла впервые.

Согласно прогнозу погоды, температура воздуха в городе вечером опустилась до -8 градусов по Цельсию. Всего в городе проживает около 431 тысячи человек.

Максим Прошкин