Трамп согласился с обвинениями спецслужб о вмешательстве России в выборы США

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое, заявил, что доверяет выводам спецслужб о российском вмешательстве в американские выборы, сообщает Reuters.

«Что касается того, верю я или нет. Я с нашими спецслужбами. Особенно в нынешнем положении», — сказал Трамп.

По его словам, президент России Владимир Путин считает, что Россия не вмешивалась в выборы.

«То, во что он [Путин] верит, это то, во что он верит», — сказал Трамп.

​Он заверил, что он не собирается спорить с президентом Путиным на эту тему и хочет работать и сотрудничать с Россией по многим мировым проблемам. В частности, вести переговоры по таким вопросам, как ситуация в Сирии, Северной Корее и Украине.

Ранее Трамп заявил, что Путин каждый раз отрицает обвинения во вмешательстве в президенские выборы США.

Читайте также Под колпаком у Мюллера. В Вашингтоне оглашены первые результаты расследования российского вмешательства в выборы президента США

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы США в 2016 году. В начале года Офис директора Национальной разведки США опубликовал несекретную версию доклада «Оценка деятельности и намерений России в недавних выборах в США». По данным расследования, Путин планировал «очернить Хиллари Клинтон» в пользу Трампа.