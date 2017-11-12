Болельщики остались недовольны организацией первого матча в «Лужниках» после реконструкции

Болельщики, пришедшие посмотреть первый после реконструкции стадиона матч в «Лужниках» между сборной России и Аргентины, остались недовольны организацией. Об этом сообщает Sports.ru.

"За рекордные 7 минут все болельщики покинут новые Лужники" - говорили они. Прошло 40 минут... pic.twitter.com/kvkSNjXb46 — Фратрия (@fratria) November 11, 2017

Некоторые из них потратили почти два часа, чтобы покинуть спортивный комплекс и спуститься в метро. Из них около 40 минут ждали, чтобы выйти со стадиона.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, что с трудом нашел нужный вход на стадион, а потом сидел на «пыльном после ремонта месте».

«Мне предложили подняться на 4 этаж пешком, а это в размерах стадиона как на 8-ой в обычном доме. Я-то ладно, размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей которым этот подъем стал испытанием. Кстати, почему-то вниз нас опускали на лифте», — сказал он.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, что негативные отзывы зрителей первого матча в «Лужниках» после реконструкции будут внимательно изучены.

«Да, в этот раз пока организацией занимались сами „Лужники“, но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды», — сказал Мутко.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что «полностью справился с перевозкой» болельщиков матча в Лужниках. В многочисленных комментариях под постом в твиттере побывавшие на матче в решительных выражениях заявили, что несогласны с такой оценкой работы транспорта.

Напомним, что сборная России уступила Аргентине в товарищеском матче со счетом 0:1. На матче присутствовало 78 750 зрителей.

Арена в Лужниках была открыта после четырех лет реконструкции. На чемпионате мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в России, «Лужники» должны принять матч открытия, полуфинальный и финальные матчи.