В Великобритании 40 депутатов выразили недоверие премьер-министру Терезе Мэй

40 депутатов-консерваторов парламента Великобритании согласились подписать письмо о недоверии премьер-министру Терезе Мэй, сообщает The Times. Чтобы запустить перевыборы лидера консерваторов, необходимо 48 голосов депутатов.

Такое решение депутаты приняли на фоне угроз Евросоюза заморозить переговоры о новом торговом соглашении после «Брэксита» до марта.

Лидер оппозиции в парламенте​ Джереми Корбин выдвинул ультиматум премьер-министру и призвал ее «править или уходить», так как она «демонстрирует все знаки нахождения в офисе, но не у власти».

«Продолжающаяся неопределенность позиции правительства по „Брэкситу“- это наибольший риск для нашей страны», — заявил Корбин.

Корбин также обратил внимание на несколько отставок в кабинете министров Мэй, произошедших в последнее время. Страна, по мнению лидера лейбористов, «не может позволить себе раскол и нерешительность в центре власти».

По данным газеты, министры Дэмиен Грин и Борис Джонсон испытывают серьезное давление и могут покинуть свои посты.

Ранее два министра из правительства Мэй ушли в отставку. Майкл Фэллон объявил об уходе с поста министра обороны из-за «не соответствующего стандартам поведения в прошлом», а министр по вопросам международного развития Великобритании Прити Пател ушла в отставку после обвинений в несанкционированных Лондоном встречах с израильскими официальными лицами.