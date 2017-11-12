Глава Удмуртии пообещал «максимально быстро» выдать жилье жителям обрушившегося дома

Глава республики Удмуртия Александр Бречалов заявил, что жители пострадавшего от взрыва газа дома в столице Удмуртии, утратившие жилье, получат новые квартиры «максимально быстро». Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно время, чтобы оформить документы. Будем стремиться сделать это максимально быстро. Если понадобится больше двух месяцев, то будем предоставлять комфортные условия для проживания, в том числе, арендное жилье», — подчеркнул Бречалов.

Он также отметил, что три подъезда из шести разрушенного взрывом дома могут быть не пригодны для проживания.

«Пятый подъезд мы не обсуждаем: помимо рухнувших восьми квартир, оставшиеся квартиры непригодны к жилью. С большей долей вероятности четвертый и шестой подъезды — по крайней мере, первые заключения мы имеем — они непригодны к жилью», — сказал Бречалов.

В этих подъездах находилась 101 квартира, в которых проживало порядка 300 человек.

Как рассказал Бречалов, из дома в Ижевске вывозились «обломки, мусор». В этот момент мародеры пытались украсть вещи жильцов. Однако их попытка была «пресечена в первые минуты».

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Напомним, что обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. Установлено, что причиной этого стал взрыв бытового газа. В результате погибли семь человек.

Следственный комитет по региону возбудил дело по статье о производстве работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ). Затем правоохранительные органы предъявил обвинения задержанному ранее жителю обрушившегося дома Александру Копытову в убийстве двух и более человек (ст. 105 УК РФ).

По данным Интерфакса, Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя, так как «слышал голоса соседей, которые позорили его». В ближайшее время Копытову назначат судебно-психиатрическую экспертизу.