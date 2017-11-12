В Японии на борту судна нашли тело российского моряка

В порту японского города Имидзу на борту грузового судна под флагом республики Того было обнаружено тело российского моряка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

По предварительным данным, 37-летний Вадим Ракитин был обнаружен без сознания в каюте другим моряком. На лице Ракитина были следы крови.

В экстренные службы поступило сообщение о том, что один из членов экипажа судна находится в бессознательном состоянии. Когда врачи приехали, мужчина уже был мертв.

Команду, находившуюся на борту судна, опрашивают.

Генконсульство России в городе Ниигата подтвердило смерть российского моряка.

«На данный момент известно немногое — сегодня около 8 часов утра в своей каюте был обнаружен второй помощник капитана со следами крови на голове», — рассказали агентству.

Судно прибыло в Имидзу на острове Хонсю из Владивостока утром 10 ноября для перевозки партии подержанных автомобилей. Планировалось, что японский порт судно покинет 13 ноября.