В Адлере мужчина попытался поджечь себя на вокзале

На железнодорожном вокзале Адлера мужчина облился бензином и попытался поджечь себя. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Сочи, сообщает Интерфакс.

Фото: скриншот из видео Никиты Зырянова / ВКонтакте

Как пишет «Живая Кубань», инцидент произошел около 10:30 по местному времени. По информации издания, мужчина облил бензином свой автомобиль, залез на крышу и стал угрожать, что сожжет его.

«Я проходил мимо, увидел, как мужчина забрался на автомобиль, начал кричать, даже просил у проходящих мимо людей гранату. Сюда сразу же приехала полиция, скорая и пожарные. Полицейские задержали его и увезли», — рассказал изданию очевидец.

Мужчину остановили сотрудники МВД, он задержан, его личность устанавливается.