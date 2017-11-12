В России число банкротств почти достигло исторического рекорда

В России в третьем квартале зафиксирован увеличение банкротств компаний на 3% по сравнению со вторым кварталом, общее число составляет 3227. Об этом сообщает Центр макроэкономического анализа и прогнозирования.

«Достигнутый по итогам августа—сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года», — уточняет ЦМАКП. Это лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года.

Наиболее сильно число банкротств выросло в строительной отрасли. Значительный рост также зафиксирован в торговле, пищевой промышленности и машиностроении. Незначительно в третьем квартале снизилось число банкротств в сфере коммерческих услуг и металлургии.

Причиной роста числа банкротств могли стать слабый потребительский спрос и медленное снижение ключевой ставки.

Отмечается, что реальные доходы населения снижаются 12 кварталов подряд.