В Смоленске перед митингом Навального провели «воспитательные беседы» в вузах и школах

Перед согласованным митингом политика Алексея Навального в смоленских школах и вузах провели «профилактические беседы». Об этом политик сообщил на своем сайте.

«Во всех школах и вузах идут профилактические беседы: на митинг к Навальному идти категорически нельзя, а надо идти на специальный концерт, устроенный в то же самое время», — сообщает Навальный.

Мою дочь в Гагарине (восьмой класс) заставили подписать обязательство о том, что она не будет посещать митинги.Школа N 4, фамилия директора -Аказникова. pic.twitter.com/wRqykWPKht — Вохгельд Михаил (@mambury) November 11, 2017

Как уточняет Навальный, школьников заставили подписать некие бумаги о том, что они предупреждены о последствиях участия несовершеннолетних в массовых мероприятиях.

Аудиозапись беседы с учениками 39-й школы Смоленска опубликована в группе команды Навального во «ВКонтакте».

«Если вас поймают на митинге и если вас потом привлекут, пеняйте сами на себя. Вас предупредили, бумагу вы подписали», — говорит учитель на аудиозаписи.

Митинг Навального в Смоленске пройдет 12 ноября на набережной Днепра в 16:00.