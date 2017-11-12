Песков рассказал о характере отношений Манафорта и Дерипаски

Связи российского бизнесмена Олега Дерипаски и бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта носили «исключительно коммерческий характер». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они не могли каким-то образом быть связаны с Кремлем или с официальной Москвой. Мы даже слышали, что у Манафорта и Дерипаски были споры, которые они решали в суде, но деталями никакими в Кремле мы не обладаем, и не обладает президент Путин», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что «в России ничего не знали об этих контактах на официальном уровне». В связи с этим, добавил Песков, обвинения в адрес Путина «абсолютно неуместны».

В марте Associated Press со ссылкой на источники, знакомыми с деталями соглашения между Манафортом и Дерипаской, сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве.

Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством.