В МВД объяснили долгий выход со стадиона «Лужники» ремонтными работами

На увеличение времени выхода граждан из спортивной арены «Лужники» «повлияло проведение ремонтных работ на станции метро „Спортивная“ и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ближайшей к стадиону станция «Воробьевы горы» также была закрыта на вход из-за реконструкции бассейна, который расположен на пути от стадиона к метро.

«Необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей», — уточнили в ведомстве.

Ужасная организация выхода со стадиона #лужники. 80000 человек в одно узкое горлышко. Если также будет на #чм2018 то это позор. #россияаргентина . Стыдно то как pic.twitter.com/9cnKB76dqQ — Вячеслав (@vyache) November 11, 2017

Напомним, что болельщики жаловались на организацию на стадионе «Лужники» во время матча между Россией и Аргентиной. Некоторые из них потратили почти два часа, чтобы покинуть спортивный комплекс и спуститься в метро. Из них около 40 минут потребовалось на то, чтобы выйти со стадиона.

Это был первый матч в Лужниках после четырех лет реконструкции. На чемпионате мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в России, «Лужники» должны принять матч открытия, полуфинальный и финальные матчи.