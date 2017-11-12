В Москве задержали Игоря Талькова-младшего во время акции зоозащитников

Игоря Талькова-младшего задержали у здания Государственной думы на акции зоозащитников во время исполнения песен его отца. Вместе с ним задержали еще одного музыканта. Об этом рассказал один из участников акции Юрий Корецких.

«Они приехали поддержать голодающих зоозащитников у Думы, исполнили песен шесть, потом подъехал автозак, и их забрали полицейские», — сказал Корецких.

#Москва На акции зоозащитников возле Госдумы выступает Игорь Тальков сын Игоря Талькова pic.twitter.com/4GyBamAesN — Денис Стяжкин (@styazshkin) November 12, 2017

По словам полицейских, музыкантов задержали для проведения профилактической беседы. Затем их доставили в отдел полиции по Тверскому району.

«Они якобы мешали проходу граждан», — уточнил Корецких.

Ранее полиция задержала возле здания Госдумы трех зоозащитников, которые объявили бессрочную голодовку в поддержку законопроекта об ответственном обращении с животными. Как уточнил Корецких, задержания производились несколько раз, затем активистов отпускали без составления протокола.

7 ноября участники акции объявили бессрочную голодовку, требуя принять законопроект об ответственном обращении с животными.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму осенью 2010 года. Законопроект прошел первое чтение в марте 2011 года и до второго чтения так и не дошел.

Одна из самых острых тем законопроекта — запрет испытательно-тренировочных станций, на которых происходит притравка собак, чтобы обучить их охоте на зверя.