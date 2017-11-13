Более 200 человек погибли из-за землетрясения в Иране

обновлено Из-за землетрясения погибли не менее 211 человек, около 1,7 тысячи человек получили ранения, сообщает иранское государственное телевидение.

Ранее сообщалось, что количество погибших из-за землетрясения в Иране увеличилось до 141 одного человека. Об этом сообщили в местной службе гражданской обороны.

Пострадали не менее тысячи человек. Замглавы провинции Можтаба Никкердар заявил, что под завалами все еще находятся люди, сообщает Reuters.

«Мы надеемся, что число погибших и пострадавших вырастет не слишком сильно, но оно вырастет», — сказал он.

По его словам, в спасательной операции в иранской провинции Керманшах заняты более 700 человек.

В нескольких иранских и иракских городах нет электричества, а тысячи людей находятся на улицах из-за опасений о возможных повторных толчках.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло накануне, был расположен примерно в 100 километрах от иракской Сулеймании, расположенной на границе с Ираном.