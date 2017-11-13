В Японии задержали подозреваемого в убийстве российского моряка

Полиция Японии задержала россиянина, подозреваемого в причастности к гибели российского моряка Вадима Ракитина на судне под тоголезским флагом в порту Имидзу префектуры Тояма. Об этом заявил вице-консул генконсульства России в Ниигате Дмитрий Иванов, сообщает РИА Новости.

«Полиция задержала рабочего, занимающегося погрузкой и разгрузкой машин, по подозрению в убийстве», — рассказал Иванов.

По его данным, мужчина вместе с российским моряком накануне убийства «вместе выпивали, что-то не поделили и возникла такая ситуация».

Рабочего могут держать под арестом три срока по десять дней. В случае предъвления обвинения ему полагается японский адвокат.

«Мы оказываем содействие и поддержку как членам экипажа судна, так и родственникам погибшего в скорейшем возвращении тела», — сообщил вице-консул.

Напомним, что накануне стало известно о смерти второго помощника капитана 37-летнего Вадима Ракитина. Он был обнаружен без сознания в каюте другим моряком, на его лице были следы крови.

Судно прибыло в Имидзу на острове Хонсю из Владивостока утром 10 ноября для перевозки партии подержанных автомобилей. Планировалось, что японский порт судно покинет 13 ноября.