РБК рассказало о сценарии выдвижения Путина на выборы президента

В Кремле есть несколько сценариев того, как и когда Владимир Путин объявит о готовности участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Это планируется сделать после официального назначения выборов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По словам федерального чиновника, Путин «определился, что будет участвовать».

Заявление о намерении баллотироваться на новый срок состоится до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Решение о кампании Совет федерации должен принять с 7 по 17 декабря.

Однако объявление, согласно базовой концепции, будет сделано до съезда «Единой России», намеченного на 22—23 декабря, и ежегодного съезда ОНФ, который может пройти во второй половине декабря.

Четкого плана того, как президент объявит об участии в выборах, нет. Один из вариантов — «технический», а второй — «обставленный с максимальной драматургией формат».

«Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей», — рассказал собеседник РБК.

Планируется провести максимально короткую кампанию Путина, так как его победа не вызывает сомнений. По этой же причине, считают в Кремле, нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться.

В Кремле также обсуждается перенос президентского послания Федеральному собранию с декабря 2017 года на февраль 2018 года. Вероятность такого развития событий очень высокая, считают источники РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть перенос послания.

Напомним, что во время саммита АТЭС во Вьетнаме, Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах, сказал, что «время придет, и мы поговорим на эту тему».

Ранее президент несколько раз уходил от прямого ответа на вопрос об объявлении участия в выборах. В сентябре Путин выразил уверенность в том, что «в предусмотренное законом время те, кто хочет принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации… об этом скажут».

О планах баллотироваться на выборах заявляли, в частности, телеведущая Ксения Собчак, оппозиционер Алексей Навальный, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, а также певица и правозащитница Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.