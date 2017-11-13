ARD сообщил о возможном отстранении России от Олимпиады 2018 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не собирается восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, что поставит под угрозу участие России в Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщает телеканал ARD.
По данным издания, решение будет принято 16 ноября в связи с тем, что российские власти не считают себя ответственными за допинговый скандал. Помимо этого, WADA так и не получило доступа к некоторым пробам, хранящимся в Москве.
Ранее СМИ сообщали, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков передал комиссиям Международного олимпийского комитета (МОК) новую информацию о допинге в российском спорте.
Предполагается, что эта информация позволит окончательно решить вопрос о допуске российской сборной на Олимпиаду в 2018 году.
Ранее Следственный комитет заявил, что Всемирное антидопинговое агентство не нашло подтверждения версии о существовании в России государственной допинговой программы. Следователи допросили более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра.
В свою очередь, WADA назвало заявления СК неверными.
Антидопинговые агентства 28 стран в этом году обратились с призывом к МОК отстранить сборную России от участия следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане (Южная Корея).
Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.
Годом ранее New York Times опубликовала интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.