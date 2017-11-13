Игорь Сечин «не получил повестку» в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь не появился в Замоскворецком суде Москвы на заседании по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который по версии следствия вымогал у него взятку в 2 млн долларов.

Утром еще до начала заседания официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил RNS, что Сечин не получал повестку в суд. На прямой вопрос о том, придет ли Сечин, Леонтьев не ответил: «Повестку он не получал, на этом информация исчерпывается».

Судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова на прошлом заседании 8 ноября приняла решение направить повестку Сечину по месту его работы. Его допрос был назначен на 13 ноября.

Однако, если верить пресс-секретарю Роснефти, за 5 дней — с 8 по 13 ноября — повестка по Москве дойти не смогла.

В качестве свидетелей по ходатайству защиты судья также согласилась вызвать оперативного сотрудника ФСБ Александра Калиниченко, готовившего передачу $2 млн Улюкаеву, и первлго замглавы министерства энергетики Алексея Текслера. Вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на допрос суд вызвать отказался.

Напомним, что Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает.

Глава нефтяной компании обратился в ФСБ, а 14 ноября 2016 года лично передал деньги Улюкаеву, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий.