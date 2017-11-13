Минобороны назвало «голословной пропагандой» заявление о переходе сирийского Абу-Кемаля под контроль ИГ

Российские военные в Сирии заявили, что сообщения о взятии города Абу-Кемаль на границе с Ираком под контроль запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — «голословная пропаганда». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя российской военной группировки в Сирии.

«Все сообщения ИГИЛ и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль — голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения», — сказал он.

По его словам, сейчас военнослужащие сирийской армии и ополченцы прочесывают окраины и пригород, где подавляют очаги сопротивления остаточных сил террористов.

Представитель российской военной группировки в Сирии уточнил, что в ближайшее время в городе начнут разминировать кварталы.

Ранее иранское агентство FARS со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщило, что контроль над Абу-Кемалем перешел к ИГ.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сирийские войска при поддержке ВКС России взяли Абу-Кемаль — последний оплот «Исламского государства» в Сирии.

Абу-Кемаль называют стратегическим городом для ИГ, который находится на границе с Ираком в 115 километрах к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.