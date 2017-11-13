Сотрудники «Роснефти» отказались взять повестку на имя Сечина в суд по делу Улюкаева

Судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова, рассматривающая уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сегодня сообщила сторонам, что суд отправлял повестку главе «Роснефти» Игорю Сечину для выступления в качестве свидетеля тремя разными способами. Однако ни один из способов не оказался успешным.

«Причина его неявки неизвестна, — сказала судья. — Повестка отправлялась и факсом, и по почте. Приставы также приносили повестку по месту работы, однако сотрудники отказались ее взять».

Оперативные сотрудники ФСБ, участвовавшие в организации передачи экс-министру взятки от главы Роснефти, также не явились в суд.

Однако, как сообщила участникам процесса судья, в суд поступило письмо от службы экономической безопасности ФСБ о том, что оперативный сотрудник ФСБ Александр Калиниченко, готовивший передачу 2 млн долларов Улюкаеву, не сможет придти в суд, поскольку находится «в служебной командировке».

Там же, в «командировке», как следовало из письма ФСБ, находится еще один сотрудник ведомства, которого просила вызвать защита.

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил СМИ, что его шеф повестку «не получал».

Напомним, что суд на прошлом заседании 8 ноября принял решение направить повестку Сечину по месту его работы. Оперативных сотрудников также вызвал суд, удовлетворив тем самым ходатайство защиты. Допрос был назначен на 13 ноября.

Вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на допрос суд вызвать отказался.

Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает и настаивает, что это была спланированная провокация.