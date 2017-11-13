Ограничения для иностранных СМИ решили прописать в законе о нежелательных организациях

Ограничения, согласно которым западные СМИ можно будет приравнивать к иностранным агентам, скорее всего, пропишут в законе «Об информации». Это будет поправка к принятой уже в первом чтении поправке в законе, которая позволяет досудебную блокировку материалов нежелательных организаций в интернете. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с деталями обсуждения.

По его словам, поправки могут быть приняты в трех чтениях до 15 ноября.

Напомним, что в Госдуме намерены ввести ограничения в отношении иностранных СМИ и их аккаунтах в социальных сетях. Там также подчеркивали, что на зарубежные СМИ могут распространить действие закона об иностранных агентах.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ограничения коснутся CNN, «Радио Свобода» и «Голоса Америки».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон будет принят до 17 ноября.

Обсуждение закона происходит на фоне требований Минюста США зарегистрировать в качестве иноагента телеканал Russia Today.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о намерении зарегистрировать телеканал в качестве иностранного агента после того, как США пригрозили арестовать руководителя RT вместе со всеми счетами компании.