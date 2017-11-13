РБК узнал дату большой пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента запланирована на 14 декабря. Эта дата на сегодняшний день является основной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Кремлю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ни подтвердил, ни опровергнул эту информацию изданию, лишь сказав, что Кремль своевременно сообщит дату мероприятия.

По данным РБК, сейчас обсуждается перенос на февраль 2018 года послания Федеральному собранию. В таком случае, пишет издание, большая пресс-конференция главы государства в этом году может состояться до послания, а не после, как это было ранее.

В 2016 году Путин перенес на день свою ежегодную пресс-конференцию для того, чтобы принять участие в церемонии прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

Ежегодные пресс-конференции с участием Владимира Путина проходят с 2001 года (исключением стал период, когда он занимал пост премьер-министра страны). Самая короткая длилась полтора часа, а самая длинная — почти пять часов.

Одной из самых сенсационных стала пресс-конференция 2013 года, после которой Путин заявил о своем решении помиловать бизнесмена Михаила Ходорковского.