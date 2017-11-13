Суд повторно вызвал Сечина на процесс по делу Улюкаева
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова по просьбе защиты согласилась отправить повторные повестки не явившимся сегодня свидетелям — главе «Роснефти» Игорю Сечину и оперативным сотрудникам ФСБ, организовавшим передачу взятки экс-министру Алексею Улюкаеву.
Повестки отправлены на 15 ноября — тогда состоится следующее заседание по делу. Между тем, «Почта России» подтвердила РБК, что ранее отправила повестку Сечину и она пришла адресату еще 10 ноября. Что противоречит сегодняшнему заявлению пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева о том, что повестку Сечин не получал.
Позже источник газеты «Ведомости» сообщил, что Сечин сегодня принимает участие в русско-турецких переговорах в Сочи. Эту информацию изданию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13 ноября в суд пришли три свидетеля, которых просила вызвать защита экс-министра. Это первый заместитель главы министерства энергетики Алексей Текслер и два сотрудника Минэкономразвития.
Текслер рассказал, что Минэнерго было против сделки по приватизации «Роснефтью» акций «Башнефти». По словам Текслера, правительство поручило Минэнерго согласовать план приватизации «Башнефти» в части экономического блока. Минэнерго посчитало нецелесообразным участие в сделке компании с государственным участием и подготовило отрицательный отзыв в августе 2016 года.
«Мы подготовили свое мнение в соответсвии с требованием президента и правительства, — сказал свидетель. — В нем говорилось о нецелесообразности участия в приватизации госкомпании».
При этом Текслер отметил, что был членом Совета директоров «Башнефти», но денег за это не получал и не был заинтересованным лицом. А министр экономического развития Алексей Улюкаев, добавил Текслер, не давал ему каких-либо распоряжений относительно сделки.
Начальник отдела корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов рассказал, что по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича он участвовал в подготовке письма с анализом последствий покупки «Башнефти» «Роснефтью». Безменов отметил, что Улюкаев вносил правки в итоговый отчет своего министерства по сделке.
«В одном из вычеркнутых им абзацев говорилось, что участие "Роснефти" создает дополнительный конкурентный стимул», — вспоминал свидетель.
По его словам, в другом вычеркнутом абзаце говорилось, что ограничение на участие «Роснефти» возможно при соответствующих актах правительства. Ведущий советник отдела информационных технологий Минэкономразвития Сергей Гученков, отвечавший за работу сервера министерства, рассказал, что в ходе выемки документов из ведомства, его департаменту пришлось передать следствию всю служебную переписку министра. Документы перенесли на флешку, которую следствие забрало, опечатало и увезло. На уточняющий вопрос защиты, вернуло ли следствие флешку, свидетель ответил отрицательно, пояснив, что больше нигде эта переписка не сохранилась.
Напомним, экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает и настаивает, что это была спланированная провокация.