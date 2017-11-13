Суд повторно вызвал Сечина на процесс по делу Улюкаева

Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова по просьбе защиты согласилась отправить повторные повестки не явившимся сегодня свидетелям — главе «Роснефти» Игорю Сечину и оперативным сотрудникам ФСБ, организовавшим передачу взятки экс-министру Алексею Улюкаеву.

Повестки отправлены на 15 ноября — тогда состоится следующее заседание по делу. Между тем, «Почта России» подтвердила РБК, что ранее отправила повестку Сечину и она пришла адресату еще 10 ноября. Что противоречит сегодняшнему заявлению пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева о том, что повестку Сечин не получал.

Позже источник газеты «Ведомости» сообщил, что Сечин сегодня принимает участие в русско-турецких переговорах в Сочи. Эту информацию изданию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Алексей Улюкаев в суде. Фото: Влад Докшин/ "Новая газета"

13 ноября в суд пришли три свидетеля, которых просила вызвать защита экс-министра. Это первый заместитель главы министерства энергетики Алексей Текслер и два сотрудника Минэкономразвития.

Текслер рассказал, что Минэнерго было против сделки по приватизации «Роснефтью» акций «Башнефти». По словам Текслера, правительство поручило Минэнерго согласовать план приватизации «Башнефти» в части экономического блока. Минэнерго посчитало нецелесообразным участие в сделке компании с государственным участием и подготовило отрицательный отзыв в августе 2016 года.

«Мы подготовили свое мнение в соответсвии с требованием президента и правительства, — сказал свидетель. — В нем говорилось о нецелесообразности участия в приватизации госкомпании».

При этом Текслер отметил, что был членом Совета директоров «Башнефти», но денег за это не получал и не был заинтересованным лицом. А министр экономического развития Алексей Улюкаев, добавил Текслер, не давал ему каких-либо распоряжений относительно сделки.

Начальник отдела корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов рассказал, что по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича он участвовал в подготовке письма с анализом последствий покупки «Башнефти» «Роснефтью». Безменов отметил, что Улюкаев вносил правки в итоговый отчет своего министерства по сделке.

«В одном из вычеркнутых им абзацев говорилось, что участие "Роснефти" создает дополнительный конкурентный стимул», — вспоминал свидетель.

По его словам, в другом вычеркнутом абзаце говорилось, что ограничение на участие «Роснефти» возможно при соответствующих актах правительства. Ведущий советник отдела информационных технологий Минэкономразвития Сергей Гученков, отвечавший за работу сервера министерства, рассказал, что в ходе выемки документов из ведомства, его департаменту пришлось передать следствию всю служебную переписку министра. Документы перенесли на флешку, которую следствие забрало, опечатало и увезло. На уточняющий вопрос защиты, вернуло ли следствие флешку, свидетель ответил отрицательно, пояснив, что больше нигде эта переписка не сохранилась.

Напомним, экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает и настаивает, что это была спланированная провокация.