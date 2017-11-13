Двое жителей Татарстана потребовали от МВД 1,5 млн рублей после избиений

Двое жителей Татарстана направили в Вахитовский районный суд Казани иски о компенсации морального вреда к Министерству внутренних дел (МВД) России. Каждый из них потребовал по 750 тыс. руб. за страдания, которые они пережили в связи с избиениями. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Оба случая произошли в 2016 году. В апреле, по данным правозащитников, командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД по Казани Марат Гараев из мести повалил 33-летнего мужчину на землю и ударил ногой в пах. Затем нанес еще шесть ударов по различным частям тела и применил специальное газовое средство.

Суд признал Гараева виновным по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия» и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В июне в здании ОМВД по Альметьевскому району старший участковый Динар Шигапов 15 раз ударил задержанного за мелкое хулиганство в область грудной клетки и поясницы. Суд признал Шигапова виновным — также по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия» — и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.