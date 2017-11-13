Медведеву предложили использовать искусственный интеллект для улучшения правовой сферы

Департамент проектной деятельности предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву для решения проблем в сфере российского права использовать искусственный интеллект. Об этом сообщает «Коммерсант».

В департаменте уже разработали план, который предполагает три шага. Во-первых, найти все устаревшие, неработающие, неэффективные и неоднозначные нормы в правовых актах, чтобы скорректировать их.

Во-вторых, создать так называемые «электронные кодексы», «единые нормативные документы, различные части которых принимаются различными уровнями власти в соответствии с их компетенцией».

Газета поясняет, что речь идет о каталогизации документов по принципу «качественного нормотворчества». Автор инициативы предлагает использовать «электронный кодекс» как официальный канал публикации новых норм.

В-третьих, необходимо создать автоматизированную систему поддержки правовых решений на основе искусственного интеллекта, а также сервисы автоматической генерации документов по типовым делам.

В публикации не раскрывается более подробно суть предлагаемых решений, отмечается только, что подобная система уже работает во Франции. Газета также со ссылкой на источник, близкий к Минюсту, утверждает, что в министерстве инициативу восприняли положительно.

«Как минимум это позволит избегать грамматических ошибок, которые сейчас ведомство вынуждено исправлять вручную в процессе регистрации», — пишет «Коммерсант».

В департаменте, предложившем использовать искусственный интеллект, поясняют, что это необходимо для улучшения инвестиционного климата в стране, которому мешает несовершенство российской правовой и судебной системы. При этом традиционные механизмы справить «несовершенства» уже не могут.

Более того, разработками по использованию искусственного интеллекта для правовой системы уже занимаются в «Сколково», добавляет газета.

Напомним, в PwC уже проанализировали потенциал внедрения искусственного интеллекта до 2030 года в восьми регионах и восьми секторах (здравоохранение, автотранспорт, финансовые услуги и др.).

Специалисты пришли к выводу, что за счет этого мировой ВВП к 2030 году вырастет на $15,7 трлн и достигнет $90 трлн.

Однако не все считают, что искусственный интеллект может принести пользу человеку. Британский физик Стивен Хокинг заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу для человечества.

«Боюсь, искусственный интеллект может полностью заменить людей. Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который будет способен улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека», — сказал он.

Физик считает, что роботы в погоне за эффективностью могут захотеть избавиться от людей. Если же этого не произойдет, то люди могут погубить себя сами.

В свою очередь, глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск также заявлял, что основной угрозой для человечества является искусственный интеллект.

Он назвал это единственной областью, в которую правительству стоит вмешиваться, чтобы искусственно ограничивать скорость, с которой такие технологии распространяются.

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Веру человечества в технологии раскритиковал и патриарх московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, вера в них это «своеобразная квазирелигия».

Максим Прошкин