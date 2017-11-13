Британия заподозрила «Лабораторию Касперского» в шпионаже в пользу ФСБ

Спецслужбы Британии заподозрили антивирус «Лаборатории Касперского» в сборе информации о пользователях в интересах российских спецслужб. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, с помощью антивируса могла быть собрана информация о клиентах банка Barclays, поскольку он в течение нескольких лет предлагался им для бесплатного скачивания. В общей сложности его могли скачать более 2 млн человек.

В самом банке сообщили, что рассматривают возможность отказа от дальнейшего сотрудничества с «Лабораторией Касперского». Однако там заметили, что такое решение продиктовано коммерческими интересами и не связано с подозрениями в шпионаже.

Там также рассказали, что получали никаких предупреждений от Центра правительственной связи (GCHQ) или его подразделения — Национального центра кибербезопасности.

В Национальном центре кибербезопасности сообщили, что не рекомендовали Barclays отказаться от антивируса «Лаборатории Касперского». Подобные рекомендации, заявили они, не относятся к компетенции этой организации.

О том, что антивирус представляет опасность, несколько месяцев назад сообщал Центр правительственной связи (GCHQ), пишет The Financial Times. Данный центр занимается обеспечением информационной безопасности госструктур.

Ранее американские власти ограничили закупки антивируса госструктурами, сославшись на требования безопасности. Кроме того, власти предупредили всех граждан США, что использование этих продуктов может быть небезопасно.

The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома писал, что власти России превратили антивирус в инструмент для шпионажа.

В «Лаборатории Касперского» отвергли эти обвинения, заявив, что компания не занимается поиском секретных документов в США, и потребовали представить доказательства.

Также СМИ писали, что через антивирус были скопированы секретные документы с компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ). Основатель компании Евгений Касперский признал, что секретные документы были скачаны с компьютера сотрудника АНБ, но отметил, что это вышло случайно.

Кроме этого, власти США подозревают компанию Касперского и в организации кибершпионажа во время прошлогодних выборов президента. В «Лаборатории» отвергли обвинения США. В компании заявили. что не имеют никаких ненадлежащих контактов с любыми правительствами, включая российское.