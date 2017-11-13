В Минобрнауки пообещали принудительно не выселять студентов из общежитий на время ЧМ-2018

Студентов региональных вузов не будут принудительно выселять из общежитий на время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки, передает Интерфакс.

Вместе с тем, в ведомстве не отрицают, что в студенческие общежития на время спортивных соревнований заселят сотрудников силовых структур, однако отмечают, что они будут жить в комнатах студентов, уехавших на каникулы домой.

«Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов. Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», — отмечается в сообщении ведомства.

В Минобрнауки добавили, что практика размещения сотрудников правоохранительных органов на базе общежитий вузов при проведении массовых мероприятий «является распространенной и не нарушает учебного процесса».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Минобрнауки рекомендовало университетам в крупных городах страны выселить студентов из общежитий перед началом чемпионата мира по футболу, чтобы их места заняли сотрудники Росгвардии и полиции. После этого глава Российского студенческого союза (РСС) Василий Михайлов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву, указав на нарушения и незаконность принудительного выселения студентов из общежитий.